Смотрите Вести в 9.00: суздальские аграрии вышли в поля Утром покос, вечером надои - Что же...

Смотрите "Вести" в 9.00: суздальские аграрии вышли в поля"Утром покос, вечером надои"- Что же всё-таки засыпать в инкубаторы после обмолота зяби? Суздальские аграрии вышли в поля. Какие виды на урожай?"Флаги над Владимиром"- Флаги на центральных улицах и даже в спальных районах. Областную столицу начали украшать ко Дню Великой Победы."Хрустальное сердце"- Они продолжают традиции мастеров стекольных дел. Как работают юные стеклодувы в Гусь-Хрустальном?