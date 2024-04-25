Смотрите Вести в 9.00: суздальские аграрии вышли в поля
Утром покос, вечером надои
- Что же...
Смотрите "Вести" в 9.00: суздальские аграрии вышли в поля
"Утром покос, вечером надои"
- Что же всё-таки засыпать в инкубаторы после обмолота зяби? Суздальские аграрии вышли в поля. Какие виды на урожай?
"Флаги над Владимиром"
- Флаги на центральных улицах и даже в спальных районах. Областную столицу начали украшать ко Дню Великой Победы.
"Хрустальное сердце"
- Они продолжают традиции мастеров стекольных дел. Как работают юные стеклодувы в Гусь-Хрустальном?