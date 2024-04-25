Спасатели потушили ландшафтный пожар в одной из деревень Владимирской области. 23 апреля спасатели...

Спасатели потушили ландшафтный пожар в одной из деревень Владимирской области.23 апреля спасатели аварийно-спасательного формирования владимирского РОССОЮЗСПАСа потушили ландшафтный пожар в районе ЛЭП в деревне Новая Быковка. Информация об этом появилась в официальном паблике Вконтакте.Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Уточняется, что вызов поступил в 17:25 от дежурного ЕДДС по городу Камешково.При тушении огня дежурной сменой АСФ использовались ранцевые огнетушители и подручные средства. Пожар сначала был локализован, а затем потушен.Напомним, что с 10 апреля на территории Владимирской области установлен пожароопасный сезон. Выход в лес, разведение костров, сжигание мусора, поджигание сухой травы – запрещено!Но, увы, как отмечают спасатели, людей не останавливают ни штрафы, ни опасность спалить вместе с травой свои жилые дома.Фото: https://vk.com/rssmonitoring33