Судьба «дома-утюга» во Владимире решена Советом народных депутатов. Важным вопросом апрельской...

Судьба «дома-утюга» во Владимире решена Советом народных депутатов.Важным вопросом апрельской повестки заседания Совета народных депутатов стала передача из городской в государственную собственность Владимирской области муниципальных помещений по улице Горького, 29.Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.Напомним, судьбу «дома-утюга» обсуждали давно. Городское и областное руководство рассматривало вариант использования его в том числе и под социальные нужды. Однако открытие в 2023 году во Владимире первого в регионе медицинского вуза – филиала нижегородского Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) – расставило все точки в этом вопросе.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поставил задачу - подготовить еще один учебный корпус и места в общежитии к 2025-26 годам.«Дом-утюг» подошел для оборудования в нем учебных аудиторий, лабораторий и всего необходимого для занятий студентов.ПИМУ будут переданы помещения на разных этажах здания общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров – в том числе в подвале и на цокольном этаже.Депутаты единогласно поддержали это решение, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Фото: https://vladimir-city.ru/