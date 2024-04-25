На Ильинском лугу появится огромная клумба в честь юбилея города. Цветы будут высажены так, чтобы они образовывали надпись «Суздаль 1000». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На Ильинском лугу появится огромная клумба в честь юбилея города. Цветы будут высажены так, чтобы они образовывали надпись «Суздаль 1000». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Стоимость работ – 7 084 930 рублей. Размеры будущей клумбы впечатляют – 1200 квадратных метров. Там будут высажены бархатцы и бегонии красных оттенков. Всего предполагается посадить 55 тысяч с лишним