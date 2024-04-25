20 ребят-футболистов, прибывших во Владимир из Белгорода, начали изучать школьные предметы очно, а не дистанционно, как ранее. Мальчики живут и тренируются в комплексе «Торпедо», рассказал

20 ребят-футболистов, прибывших во Владимир из Белгорода, начали изучать школьные предметы очно, а не дистанционно, как ранее. Мальчики живут и тренируются в комплексе «Торпедо», рассказал депутат Алексей Говырин в соцсетях. Помещение для уроков подобрали на территории комплекса «Торпедо». В региональном министерстве образования подобрали педагога для спортсменов. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области Уроки с