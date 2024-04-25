Врачи Александровского регионального сосудистого центра освоили новую операцию.

Врачи Александровского регионального сосудистого центра освоили новую операцию. Впервые пациенту был имплантирован двухкамерный электростимулятор. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Как рассказал руководитель центра Сергей Крук, в отделение поступил мужчина с полной поперечной блокадой сердца, которому был установлен временный кардиостимулятор. Прежде подобных больных перевозили во Владимир, однако теперь александровские медики получили двухкамерные электростимуляторы.Операция прошла успешно, в настоящий момент состояние мужчины стабилизировалось.