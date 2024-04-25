В многострадальном «доме-утюге» на улице Горького будут учиться студенты-медики. В областном центре состоялось заседание депутатов Горсовета. На нем было принято решение о передачи

В многострадальном «доме-утюге» на улице Горького будут учиться студенты-медики. В областном центре состоялось заседание депутатов Горсовета. На нем было принято решение о передачи помещений здания номер №29 на Горького из муниципальной в собственность правительство области. Из решения Совета народных депутатов Владимира Совет народных депутатов РЕШИЛ: Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города