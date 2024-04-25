Жестокая расправа в Гороховце. Местного жителя обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений. Мужчина напился с друзьями и отправился в подъезд с ножом. Он убедил соседку открыть дверь и

Жестокая расправа в Гороховце. Местного жителя обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений. Мужчина напился с друзьями и отправился в подъезд с ножом. Он убедил соседку открыть дверь и зарезал ее. Трагедия произошла вечером 8 июля прошлого года. Обвиняемый был в гостях у своих друзей, где они вместе употребляли алкоголь. Как сообщили в прокуратуре, в какой-то