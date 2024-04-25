5 лет лишения свободы за ограбление ночного магазина-буфета. Такой приговор вынесли «вежливому вору» из Гусь-Хрустального. Напомним, история произошла летом прошлого года. 51-летний мужчина

5 лет лишения свободы за ограбление ночного магазина-буфета. Такой приговор вынесли «вежливому вору» из Гусь-Хрустального. Напомним, история произошла летом прошлого года. 51-летний мужчина ворвался в магазин ООО «24 Градуса Гусь-Хрустальный» с муляжом гранаты. Он попросил продавщицу передать ему всю наличку из кассы. Из пресс-релиза прокуратуры области Будучи уверенным, что просто так деньги продавец ему не