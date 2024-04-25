В Гусевском стекольном колледже появилась новая стеклодувная мастерская В гусь-хрустальном...

В Гусевском стекольном колледже появилась новая стеклодувная мастерскаяВ гусь-хрустальном стекольном колледже появилась новая мастерская. Кто постигает в ней секреты стеклодувного мастерства - выяснила наша съемочная группа.- Будем делать лебедя!Изящная птица - конёк студента Александра Иванова. Первокурсник уверенно набирает стекломассу, вытягивает хвост и шею. Лебедь "встает на крыло" меньше чем за минуту. Магия.- Но это не так уж и просто.- Как выглядит со стороны, да?- Дааа. На самом деле.Далее лебедь должен остыть. Медленно. Почти сутки изделие будет набирать прочность в этой печи.Завтра он будет почти тепленький. Как горячий пирожочек.Александр - студент Гусевского стекольного колледжа - всё своё свободное время проводит здесь. В Стеклодувной мастерской. Можно сказать, что именно из-за нее он и решил поступать в Гусь-Хрустальный - сам он из Тверской области. Говорит, хотелось учиться там, где со стеклом можно работать каждый день. Так и получилось. Сашу здесь уже и студентом-то не зовут - настоящий подмастерье. С огнем в глазах.Александр Иванов, студент первого курса Гусевского стекольного колледжа:- Больше всего я умею делать лебедей и цветы. Они немного труднее делаются. Их надо вытягивать до определенного размера и там делать три налепа. Специальными зажимами, потом их как-нибудь загибать - получается ирис. Ножка быстро остывает! Сам стебелек-то тонкий. Он будет в кукушке немного гнуться. Поэтому это надо тут быстро все делать. Уметь. Потому что стекло не терпит ошибок.О любимом материале 17-летний Саша, кажется, знает все. Часто сам проводит экскурсии в стекольной мастерской при колледже. И мечтает открыть свою. Но прежде, рассказывает, хочет поработать на заводе. Стекольное предприятие в родном городе - завод Красный Май - разорилось в 2001-м. Набираться опыта парень планирует на Гусевском производстве.Василий Гаранин, начальник стеклодувной мастерской:- Конечно, количество людей, которое там работает, небольшое - в пределах 150 человек. Но потребность в специалистах у них все равно существует.На самом деле, выдувальщики требуются даже в оборонке. Ценные кадры здесь готовят два мастера - Василий Гаранин и Сергей Дубровин. Сергей Анатольевич трудился выдувальщиком полвека - теперь передает навык начинающим.Сергей Дубровин, выдувальщик:- Просто надо, как говорится, с головой относиться к работе. Всё зависит от напарника. Если сработались с напарником, у вас все получится.Этим ребятам повезло. У них в напарниках настоящий профи. У печи - первокурсница Кристина. В колледже учится бухучету, здесь - искусству.- Погрей-ка.- Выдувай.- Хорош!Кристина Новосёлова, студентка первого курса Гусевского стекольного колледжа:- Этим можно заниматься вечность. Всегда интересно что-то делать новое, особенно если это что-то вдохновляющее.Такая стеклодувная мастерская при колледже - единственная в стране. Она открылась в конце 22-го. В рамках программы "Профессионалитет". И стала первым шагом на пути к созданию здесь большого Центра стекольных ремесел.- Здесь будет стоять оборудование для обработки стекла.А еще станки для шелкографии, гравировки, печи для витражей. На стене разместился большой экран - для обучающих фильмов. Запустить новый современный цех планируют уже через несколько месяцев. А значит выпуски колледжа пополнятся еще более опытными студентами, а местная коллекция фирменных яблок - новыми экспонатами.- Ваше яблоко?- Листок мой.- Я вижу, загиб ваш - значит яблоко ваше. Красота. Спасибо.Кристина Иванова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир".