Во вторник, 23 апреля, земляки простились в жителем села Илькино Меленковского района Петром Гавриковым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции.

Во вторник, 23 апреля, земляки простились в жителем села Илькино Меленковского района Петром Гавриковым, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили наши коллеги из издания .Пётр Гавриков родился в 1965 году. В зону СВО отправился добровольцем, служил старшиной мотострелковой роты. Он погиб 4 апреля 2024 года, до конца выполнив воинский долг.Мужчину похоронили на кладбище в городе Меленки. На траурной церемонии были родственники, друзья и неравнодушные граждане, а также представители местных органов власти.