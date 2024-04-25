В Юрьев-Польском местной жительнице удалось взять потребительский займ, воспользовавшись чужими...

В Юрьев-Польском местной жительнице удалось взять потребительский займ, воспользовавшись чужими данными.Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, фигурантка (36-летняя жительница Юрьев-Польского), ранее занимавшая должность в кредитно-финансовой организации, воспользовалась личными данными местной жительницы и заключила фиктивный договор потребительского займа.Полученные 10 000 рублей она перевела на свой счет, привязанный к банковской карте.Все действия злоумышленница проводила дистанционно, используя онлайн-ресурсы.Вину в совершении преступления фигурантка признала и обязалась возместить причиненный материальный ущерб. В отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уточняется, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».Фото: freestockson Unsplash(фотосток)