О ремонте дороги Владимир–Юрьев-Польский–Сима –Веска губернатора попросила староста д. Веска Екатерина Евгеньевна. Она пришла на прием к Александру Авдееву. Как сообщает глава региона в

О ремонте дороги Владимир–Юрьев-Польский–Сима –Веска губернатора попросила староста д. Веска Екатерина Евгеньевна. Она пришла на прием к Александру Авдееву. Как сообщает глава региона в социальных сетях, дорога действительно плохая. Она находится в ведении «Владупрдора» Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Она действительно в неважном состоянии, а пользуются ею жители очень активно – добираются на работу в