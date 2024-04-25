Во Владимир на службу прибыли Симба, Санта и Спартак Симба, Санта и Спартак. Так зовут трех...

Во Владимир на службу прибыли Симба, Санта и СпартакСимба, Санта и Спартак. Так зовут трех новых щенков, принятых на службу в кинологическое подразделение регионального УФСИН.Они прибыли во Владимир из подмосковного племенного питомника служебного собаководства. Все трое - потомственные немецкие овчарки. Им предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и сменить на посту "ветеранов" - служебных собак, которым пора на заслуженный отдых.Восемь лет для них тот возраст, когда решается вопрос о выходе на пенсию.Этим щенкам - по полгода. Первое время кинологи с ними в основном играют, присматриваются, для какой службы годятся собаки. Любознательные непоседы хороши в поиске наркотиков, чуткие меланхолики - в обнаружении взрывчатки. Смелые и бесстрашные - для розыска и задержания беглых преступников.Виктор Тимаков, старший инструктор-кинолог отдела охраны ИК №10:- Домой можно забирать, с разрешения начальника учреждения, по рапорту, чтобы контакт у собаки с хозяином был намного лучше. Чтобы она не забывала его. Хозяин для нее это друг, это игрушка, это самый важный для нее человек. Когда собака будет предана тебе, ты будешь предан собаке, у вас будет все сбалансировано, идеально.