Во Владимире открылось новое выставочное пространство Его камерные залы расположились в самом...

Во Владимире открылось новое выставочное пространствоЕго камерные залы расположились в самом центре города, близ Золотых ворот в доме четыре-шесть по Большой Московской. Отсюда и название: "Галерея четыре-шесть".Работу новое отделение муниципального выставочного комплекса начало с двойной экспозиции выдающихся российских графиков Петра Дика и Бориса Французова.Казалось бы у них разная, полярная, творческая манера и художественная стилистика. Но признанных мастеров объединяют философская глубина, удивительная выразительность и неподдельная любовь к родному пейзажу, русским людям и национальным традициям.Юрий Ткачев, Заслуженный художник РФ:- Сравнивать художников нельзя - они все поют по-своему, но в принципе одну песню: о родине, о красоте, но каждый своим языком.