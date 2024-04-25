Во Владимирской области 11 должностных лиц нарушили антикоррупционное...

Во Владимирской области 11 должностных лиц нарушили антикоррупционное законодательство.Выяснилось, что государственные гражданские служащие и руководители подведомственных региональному министерству социальной защиты населения учреждений в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год представили неполные и недостоверные сведения.«… Так, отдельные должностные лица не сообщили сведения о наличии счетов в кредитных организациях, имеющегося в собственности имущества...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление министру социальной защиты населения региона.По результатам его рассмотрения 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Сообщается, что приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.Фото: Jakub Żerdzickion Unsplash(фотосток)