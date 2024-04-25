Также в регионе ожидается похолодание.

Как сообщили синоптики Gismetio, период дождей наступил во Владимире и области, самые сильные осадки ожидаются в субботу, 27 апреля, с возможными грозами и молниями.С дождями пришло небольшое похолодание в регионе: если в четверг температура поднималась до +20, то в пятницу и субботу она будет в районе 17-18 градусов. Оба эти дня пройдут под дождем. 27 апреля ожидается выпадение 17,1 мм осадков, что приблизительно равно трети месячной нормы. В предыдущий день выпадет 7,8 мм.