Вынесен приговор жителю Гусь-Хрустального, который угрожал продавцу мыльной гранатой. Напомним,...

Вынесен приговор жителю Гусь-Хрустального, который угрожал продавцу "мыльной гранатой".Напомним, в начале июля прошлого года осужденный решил похитить денежные средства из ближайшего к его дому магазина-буфета.Будучи уверенным, что просто так деньги продавец ему не отдаст, он изготовил муляж гранаты, прикрепив к куску мыла найденный им ранее взрыватель «УЗРГМ-2».Ночью мужчина зашел в магазин, где стал угрожать женщине-продавцу. Для правдоподобности злоумышленник отогнул усики чеки взрывателя.Испугавшись, женщина передала нападавшему 17 000 рублей.На следующий день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Были обнаружены незаконно хранимые взрыватель «УЗРГМ-2» и 10 патронов.Приговором суда виновному назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда - 40 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://33.мвд.рф/