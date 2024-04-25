Яна Балахнина, начальник отдела филиала Россельхозцентра по Владимирской области рассказала,...

Яна Балахнина, начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области рассказала, какие средства в борьбе с шелкопрядом наиболее эффективныБорьба с непарным шелкопрядом в регионе вошла в активную фазу. Сотрудники лесничеств "прижигают" яйцекладки гусеницы непарного шелкопряда скоро вновь начнут атаковать регион. Какие средства в борьбе с вредителем наиболее эффективны? И когда с ним лучше начинать бороться?В интервью "Вестям" рассказала Яна Балахнина, начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области.