Яна Балахнина, начальник отдела филиала Россельхозцентра по Владимирской области рассказала,...
Яна Балахнина, начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области рассказала, какие средства в борьбе с шелкопрядом наиболее эффективны
Борьба с непарным шелкопрядом в регионе вошла в активную фазу. Сотрудники лесничеств "прижигают" яйцекладки гусеницы непарного шелкопряда скоро вновь начнут атаковать регион. Какие средства в борьбе с вредителем наиболее эффективны? И когда с ним лучше начинать бороться?
В интервью "Вестям" рассказала Яна Балахнина, начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области.