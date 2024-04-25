В период с 15 по 21 апреля во Владимирской области зарегистрировали 76 краж, аферисты действуют по одним и тем же схемам, используя IT-технологии. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по

В период с 15 по 21 апреля во Владимирской области зарегистрировали 76 краж, аферисты действуют по одним и тем же схемам, используя IT-технологии. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Например, 17 марта с жительницей Вязниковского района связался злоумышленник. Он сообщил, что «мошенники» пытаются украсть ее сбережения и убедил перевести деньги на «безопасный счет».