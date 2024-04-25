По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Жители Владимирской области за неделю перечислили аферистам 34 миллиона рублей. Согласно пресс-службе управления МВД по региону, за период с 15 по 21 апреля было зафиксировано 76 преступлений, связанных с использованием IT-технологий.Так, 17 апреля неизвестный мошенник обманул жительницу Вязниковского района, уговорив её перевести все сбережения на "безопасный счёт". Это привело к потере женщиной более миллиона рублей.Также в этот же день жительница Кольчугинского района лишилась более 1,3 миллионов рублей, согласившись на срочное переоформление договора на услуги сотовой связи после того, как неизвестный её обманул. В результате женщина не только потеряла свои личные деньги, но и оформила кредиты.