Два района области преобразуют в округа, а Муром ждет расширение. Депутаты Заксобрания области большинством проголосовали «за» проведение реформы местного самоуправления в области. Теперь

Два района области преобразуют в округа, а Муром ждет расширение. Депутаты Заксобрания области большинством проголосовали «за» проведение реформы местного самоуправления в области. Теперь вновь созданные территории – муниципальные округа – перейдут под управление единых районных администраций. А на селе будут работать их территориальные отделы. По словам одного из депутатов от «Единой России», эта реформа назрела