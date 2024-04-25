В отношении 36-летней жительницы Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело.
В отношении 36-летней жительницы Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.
Правоохранители выяснили, что дама работала в кредитно-финансовой организации. Она воспользовалась данными одной гражданки, оформила фиктивный договор потребительского займа и незаконно получила около 10 тыс. рублей.
Отмечается, что фигурантка во всём созналась. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.