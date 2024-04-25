Житель Гороховца убил свою соседку и чуть не лишил жизни незнакомку у подъезда дома. В...

Житель Гороховца убил свою соседку и чуть не лишил жизни незнакомку у подъезда дома.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области информируют, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Гороховца.Установлено, что в июле 2023 года обвиняемый отдыхал со знакомыми по месту жительства одного из них в Гороховце.Выпив, фигурант стал вести себя агрессивно, после чего, взяв нож, под надуманным предлогом проник в соседнюю квартиру, где беспричинно нанес 41-летней хозяйке жилища множественные ножевые ранения, после чего ушел.Находившийся в квартире муж пострадавшей вызвал скорую медицинскую помощь, однако до ее приезда женщина скончалась.После совершения убийства обвиняемый, встретив у входа в подъезд еще одну незнакомую жительницу, приставил к телу женщины нож и высказал в ее адрес угрозу убийством.Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, потерпевшая забежала в подъезд и дома сообщила о случившемся родственникам.На следующий день нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его заключили под стражу.По результатам проведенной психиатрической судебной экспертизы обвиняемый признан полностью вменяемым.В данный момент уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.Фото: David Ballewon Unsplash(фотосток)