Житель Гороховца убил свою соседку и чуть не лишил жизни незнакомку у подъезда дома.
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Житель Гороховца убил свою соседку и чуть не лишил жизни незнакомку у подъезда дома.
В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области информируют, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Гороховца.
Установлено, что в июле 2023 года обвиняемый отдыхал со знакомыми по месту жительства одного из них в Гороховце.
Выпив, фигурант стал вести себя агрессивно, после чего, взяв нож, под надуманным предлогом проник в соседнюю квартиру, где беспричинно нанес 41-летней хозяйке жилища множественные ножевые ранения, после чего ушел.
Находившийся в квартире муж пострадавшей вызвал скорую медицинскую помощь, однако до ее приезда женщина скончалась.
После совершения убийства обвиняемый, встретив у входа в подъезд еще одну незнакомую жительницу, приставил к телу женщины нож и высказал в ее адрес угрозу убийством.
Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, потерпевшая забежала в подъезд и дома сообщила о случившемся родственникам.
На следующий день нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его заключили под стражу.
По результатам проведенной психиатрической судебной экспертизы обвиняемый признан полностью вменяемым.
В данный момент уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.
Фото: David Ballew
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(фотосток)