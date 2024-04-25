Житель Коврова, желая получить компенсацию за товар, перевел мошенникам около 6 млн рублей
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Житель Коврова, желая получить компенсацию за товар, перевел мошенникам около 6 млн рублей
В пресс-службе региональной прокуратуры предупреждают, на территории Владимирской области по-прежнему еженедельно десятками регистрируются кражи, совершаемые со счетов граждан путём обмана.
Преступники придумывают всё новые мошеннические схемы, а потерпевшие ежедневно переводят им миллионы рублей.
Так, жителю Коврова в ходе телефонного разговора неизвестное лицо сообщило о причитающихся ему компенсационных выплатах за ранее приобретённый товар.
Для получения денег необходимо было сначала перевести конкретную сумму денег.
Поверив мошеннику, мужчина перевел на указанные ему счета почти 6 млн рублей, а компенсационные выплаты так и не получил, после чего обратился в полицию.
Или, например, жительница Кольчугино, желая приобрести автомобиль «Фольцваген джетта», перевела преступнику более 1,2 млн рублей, а еще одну жительницу того же города телефонный мошенник убедил перевести на указанный им счёт свыше 1,3 млн рублей под предлогом переоформления договора на услуги сотовой связи и сохранения абонентского номера. Указанную сумму женщина взяла в кредит в трёх банках.
Защитить себя от мошенников очень просто, достаточно:
- не вступать в телефонный разговор с неизвестным человеком;
- не перечислять деньги на неизвестные банковские счета и номера мобильных телефонов;
- самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте;
- самостоятельно связаться со своими близкими и родственниками;
- не передавать денежные средства незнакомым для помощи родным.
В случае получения звонков с требованиями о передаче денежных средств следует незамедлительно прекращать общение, не совершать каких-либо операций по переводу денег и обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112.
Фото: Firmbee.com
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(фотосток)