Житель Коврова, желая получить компенсацию за товар, перевел мошенникам около 6 млн рублей В...

Житель Коврова, желая получить компенсацию за товар, перевел мошенникам около 6 млн рублейВ пресс-службе региональной прокуратуры предупреждают, на территории Владимирской области по-прежнему еженедельно десятками регистрируются кражи, совершаемые со счетов граждан путём обмана.Преступники придумывают всё новые мошеннические схемы, а потерпевшие ежедневно переводят им миллионы рублей.Так, жителю Коврова в ходе телефонного разговора неизвестное лицо сообщило о причитающихся ему компенсационных выплатах за ранее приобретённый товар.Для получения денег необходимо было сначала перевести конкретную сумму денег.Поверив мошеннику, мужчина перевел на указанные ему счета почти 6 млн рублей, а компенсационные выплаты так и не получил, после чего обратился в полицию.Или, например, жительница Кольчугино, желая приобрести автомобиль «Фольцваген джетта», перевела преступнику более 1,2 млн рублей, а еще одну жительницу того же города телефонный мошенник убедил перевести на указанный им счёт свыше 1,3 млн рублей под предлогом переоформления договора на услуги сотовой связи и сохранения абонентского номера. Указанную сумму женщина взяла в кредит в трёх банках.Защитить себя от мошенников очень просто, достаточно:- не вступать в телефонный разговор с неизвестным человеком;- не перечислять деньги на неизвестные банковские счета и номера мобильных телефонов;- самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте;- самостоятельно связаться со своими близкими и родственниками;- не передавать денежные средства незнакомым для помощи родным.В случае получения звонков с требованиями о передаче денежных средств следует незамедлительно прекращать общение, не совершать каких-либо операций по переводу денег и обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112.Фото: Firmbee.comon Unsplash(фотосток)