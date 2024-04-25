500 тысяч цветов будут украшать Владимир этим летом. В прошлые сезоны, по словам мэрии, высаживалось около 320 тысяч. В ближайшее время муниципалитет планирует закупку многолетних растений –

500 тысяч цветов будут украшать Владимир этим летом. В прошлые сезоны, по словам мэрии, высаживалось около 320 тысяч. В ближайшее время муниципалитет планирует закупку многолетних растений – хорошо у нас приживаются пионы, флоксы, лилейники и хосты. В сердце Патриотического сквера совсем скоро появится новая топиарная композиция «За Победу». Подобные фигуры также планируют поставить на Лыбедской