Правоохранители арестовали 35-летнего жителя Камешковского района.

Правоохранители арестовали 35-летнего жителя Камешковского района. Мужчину обвиняют в краже машины. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в апреле. Потерпевший рассказал, что его «Фольксваген Пассат» сломался в пути, и он оставил машину возле дороги. Когда мужчина вернулся, то своей иномарки уже не нашёл.Полицейские обнаружили похищенный автомобиль в одном из разборных пунктов, а вскоре вышли и на след подозреваемого. На допросе фигурант во всём признался и поведал, как приметил и при помощи троса отбуксировал «Фольксваген».В настоящий момент в отношении жителя Камешковского района возбуждено уголовное дело.