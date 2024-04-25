Живая цветочная композиция с девизом За Победу появится в Патриотическом сквере Владимира Ход...

Живая цветочная композиция с девизом "За Победу" появится в Патриотическом сквере ВладимираХод работ по озеленению областной столицы лично проверил глава Владимира Дмитрий Наумов.Мэр отметил: в преддверии дня Великой Победы цветники украсят Студеную гору, Площадь Победы, Патриотический сквер, а также въезды в областную столицу. Кстати, во Владимире готовы пойти на "зеленый рекорд"- в планах -высадить полмиллиона цветов. Такого количества не было в прошлые сезоны.По словам Дмитрия Наумова, губернатор и правительство области активно помогают Владимиру в вопросе озеленения. Глава Владимира сообщил: в структуре муниципального предприятия "Зелёный город" сейчас создаётся Дирекция парков. Она займется вопросами их оптимального содержания и благоустройства.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Будут разработаны проекты озеленения, разбивки все возможных клумб, каких - то природно-ландшафтных решений, которые должны понравиться прежде всего жителям нашего города, ну и привлекать дополнительно туристов и гостей наших. А так задача вернуть Владимиру хороший, зеленый вид, максимально возродить кустарники.