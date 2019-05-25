В этот день проводятся мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общества к проблемам защищенности детей от похищений и противоправной эксплуатации.

Розыскную деятельность по установлению без вести пропавших несовершеннолетних лиц осуществляют сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и территориальных органов Министерства. Благодаря их действиям, с начала этого года из 993 включенных в сводку МВД России сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних более чем по 850 случаям удалось определить местонахождение разыскиваемых в кратчайшие сроки.В первом квартале 2019 года разыскивалось 1 390 без вести пропавших детей, что на 44% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Из них 259 объявлено в розыск.В рамках возбужденных уголовных дел ведется поиск 807 пропавших несовершеннолетних и малолетних лиц. Большинство из них – те, кто ушел из семей и специализированных учреждений, остальные – из учебно-воспитательных организаций закрытого типа.При поиске сотрудники полиции активно взаимодействуют с волонтерами и добровольческими организациями. В этом году с их помощью найдены более 620 человек, из которых около 128 – несовершеннолетние», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.МВД России напоминает, что существует четкий алгоритм действий, если ребенок не вернулся домой:1. В случае исчезновения ребёнка следует немедленно обратиться в ближайший отдел полиции.2.Чем меньше прошло времени с момента его исчезновения, тем быстрее ребёнок будет разыскан.3. При обращении в органы внутренних дел возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем ребёнке, его фотографии.4. При описании пропавшего ребёнка обязательно укажите его основные приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду.Скачать памятку