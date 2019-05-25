Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики. В 56-страничном постановлении суда говорится, что глава государства не может строить стену за бюджетные средства без одобрения Конгресса — это противоречит принципам разделения полномочий власти.

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.Строительство стены началось по единоличному решению американского президента Дональда Трампа для сдерживания потока мексиканских мигрантов. Решение вызвало бюджетный кризис и привело к временному закрытию ряда госучреждений. В феврале Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, это позволило ему разблокировать миллиарды долларов в федеральных фондах для строительства стены в обход Конгресса.В 56-страничном постановлении суда говорится, что глава государства не может строить стену за бюджетные средства без одобрения Конгресса, это противоречит принципам разделения полномочий власти. В нем также утверждается, что строительство стены негативно скажется на окружающей среде и сообществах людей, живущих вдоль границы.Таким образом, миллиард долларов, выделенный Пентагоном из оборонного бюджета, не будет использован для строительства участка стены на границе между Мексикой и штатом Техас. Однако администрация Трампа может использовать средства из других источников.Сам Трамп эти сообщения пока не комментирует. Сейчас он находится с официальным визитом в Японии.