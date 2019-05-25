Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил 24 мая очередной многочасовой полет у российских рубежей на Черном море.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил 24 мая очередной многочасовой полет у российских рубежей на Черном море.Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных интернет-ресурсов.Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Примерно в 12.28 мск воздушный разведчик приблизился к морским границам России в районе Сочи.Его маршрут пролегал с юга на север вдоль побережья Кубани, а затем в течение около пяти часов, RC-135V летал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма.Данный тип самолет способен вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.