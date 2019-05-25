Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь социальному кафе Добродомик, в котором раздавали бесплатные обеды для пенсионеров, чтобы оно продолжило работу.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил главе Василеостровского района города Эдуарду Ильину оказать помощь социальному кафе "Добродомик", в котором раздавали бесплатные обеды для пенсионеров, чтобы оно продолжило работу.Об этом руководитель города проинформировал общественность на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", пообещав следить за ситуацией лично.Тем самым он откликнулся на сообщения СМИ о том, что "Добродомик" якобы закрыто по итогам проверки сотрудниками местной администрации.Позднее в администрации района рассказали ТАСС, что у них нет полномочий закрывать кафе, подчеркнув, что в ходе проверки в "Добродомике" были обнаружены нарушения.В свою очередь совладелица кафе Александра Синяк сообщила, что заведению грозит штраф в 700 тысяч рублей за граффити на фасаде здания, за неправильно оформленную вывеску, а также за оставленные за барной стойкой вещи для пенсионеров. По ее словам, "Добродомик" закрыт до 27 мая.