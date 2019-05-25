Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко призвал всех оппозиционеров объединиться ради решения ключевых проблем страны. Он заявил, что этого сегодня, как никогда, требуют избиратели.

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал всех оппозиционеров объединиться ради решения ключевых проблем страны. Он заявил, что этого "сегодня, как никогда", требуют избиратели."Мы готовы к объединению. Мы отбросим все амбиции и будем объединяться", — приводит выдержку из заявления Бойко РИА Новости, ссылаясь на его партию.Комментируя раскол в "Оппозиционном блоке", произошедший осенью 2018 года, депутат пояснил, что он был инициирован бизнес-крылом фракции. Тогда Бойко, сопредседатель "Оппозиционного блока", подписал с лидером партии "За життя" Вадимом Рабиновичем соглашение о создании "Оппозиционной платформы — За жизнь". Ряд депутатов фракции, в том числе Борис Колесников, Александр Вилкул и Вадим Новинский, выступили против такого объединения.Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.