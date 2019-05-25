Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу, 25 мая, после покорения высочайшей вершины мира — горы Эверест (8848 метра). Ему стало плохо на спуске, и на высоте 8600 метров мужчина скончался. Ему было 44 года.

Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу, 25 мая, после покорения высочайшей вершины мира — горы Эверест (8848 метра). Ему стало плохо на спуске, и на высоте 8600 метров мужчина скончался. Ему было 44 года.Как сообщает ТАСС со ссылкой на лондонские СМИ, Фишер в составе группы из шести человек поднялся на Эверест, однако уже в начале спуска пожаловался на плохое самочувствие. Что стало причиной его смерти, не сообщается.24 мая стало известно, что после восхождения на Эверест умер американец Дон Кэш. Тем не менее он исполнил мечту покорить вершины семи континентов. А прошлой весной на Эвересте скончался альпинист из Башкирии. Он должен был взойти на высоту более 8500 метров, но не дошел до цели совсем немного.По данным непальских властей, с начала мая на склонах Эвереста погибли не менее шести человек. Дело в том, что сейчас вершину покоряют очень много альпинистов, и на склонах образуются настоящие людские "пробки". В результате люди слишком долго находятся в высотной зоне, где велик риск умереть от сердечной недостаточности на фоне сильной усталости, нехватки кислорода и обезвоживания организма. С начала весны на Эвересте погибли десять альпинистов.