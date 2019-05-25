Четыре ведущих клуба российской футбольной премьер-лиги – столичные ЦСКА, Спартак, а также Краснодар и Ростов, - проведут в конце июня – начале июля турнир на тренировочных сборах межсезонья, которые состоятся в Австрии. Минувшей зимой такое состязание было организовано в Катаре.

Четыре ведущих клуба российской футбольной премьер-лиги – столичные ЦСКА, "Спартак", а также "Краснодар" и "Ростов", — проведут в конце июня – начале июля турнир на тренировочных сборах межсезонья, которые состоятся в Австрии. Минувшей зимой такое состязание было организовано в Катаре.Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс". Но руководители ЦСКА, "Спартака", "Краснодара" и "Ростова" предварительно договорились, что их подопечные разыграют на стадионах Австрии призовой фонд в размере 100 тыс. евро.