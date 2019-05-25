В попытке убийства обвиняется 55-летний депутат сельсовета в Белинском районе Пензенской области. Он арестован. Депутат пытался заживо сжечь своего подвыпившего односельчанина, с которым давно конфликтовал: облил соляркой и поджег.

В попытке убийства обвиняется 55-летний депутат сельсовета в Белинском районе Пензенской области. Он арестован. Депутат пытался заживо сжечь своего подвыпившего односельчанина, с которым давно конфликтовал: облил соляркой и поджег.Это произошло 17 апреля у села Чернышово. С тех пор 54-летний пострадавший находится в пензенской больнице, сообщает РИА Новости. Его травмы оцениваются как тяжелые.В отношении депутата возбуждено уголовное дело. Прокуратура признала заведение дела законным. Пока депутат, пытавшийся сжечь своего оппонента, арестован на два месяца.