В столице Княжества Монако проходит второй день формулического этапа чемпионата мира по автогонкам. Третья серия свободных заездов прошла под диктовку второго пилота Ferrari Шарля Леклера, а россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял вполне приличное 7-е место.

В столице Княжества Монако проходит второй день формулического этапа чемпионата мира по автогонкам. Третья серия свободных заездов прошла под диктовку второго пилота Ferrari Шарля Леклера, а россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял вполне приличное 7-е место.Леклер показал время 1 мин. 11,265 сек. Интересно что его напарник, экс-чемпион мира Себастьян Феттель оказался в середине второго десятка гонщиков на 14-м месте. В тройку лучших вошли два пилота немецкого Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.Квят, кажется, оставил позади проблемы первого дня свободных практик и катался рядом с лучшими. Особенно приятно, что кроме Феттеля он обошел экс-чемпиона мира Кими Райкконена (9-е место), Даниэля Риккардо из Renault (12-е) и своего напарника по команде Александра Албона (10-е).