На городской трассе Монте-Карло завершилась квалификация перед этапом чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Поул-позицию Гран-при Монако выиграл чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Наш Даниил Квят занял 8-ю строчку протокола.

На городской трассе Монте-Карло завершилась квалификация перед этапом чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Поул-позицию Гран-при Монако выиграл чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Наш Даниил Квят занял 8-ю строчку протокола.Хэмилтон принес своей команде Mercedes очередной поул, показав время 1 мин. 10,166 сек. Вторым стал напарник британца финн Валттери Боттас, третьим – голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.Россиянин Даниил Квят из команда Toro Rosso провел субботу в Монако очень здорово. В тренировочной сессии он стал седьмым, а в квалификации – восьмым. Его напарник по "конюшне" Александер Албон занял 10-е место.