В подмосковной Балашихе открылся третий научно-технический форум День передовых технологий правоохранительных органов. На 14 площадках представлены современные и инновационные разработки. Среди них - средства защиты и разведки, боевые машины и образцы экипировки, оружие и боеприпасы.

В подмосковной Балашихе открылся третий научно-технический форум "День передовых технологий правоохранительных органов". На 14 площадках представлены современные и инновационные разработки. Среди них — средства защиты и разведки, боевые машины и образцы экипировки, оружие и боеприпасы. Экспонаты осмотрели глава Росгвардии Виктор Золотов и вице-премьер Юрий Борисов, сообщает телеканал "Россия 24".