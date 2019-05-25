Утвержден план по очистке нефтепровода Дружба. Технологическая карта работ подготовлена, подготовлены емкости для грязной нефти, подчеркнул вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.

Утвержден план по очистке нефтепровода "Дружба". Технологическая карта работ подготовлена, подготовлены емкости для грязной нефти, подчеркнул вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.По тем же трубам нефть будет реверсом от границы с Польшей через Белоруссию перекачана обратно в Россию, сообщает РИА Новости. Дорожная карта по выполнению этих работ была согласована вечером 23 мая. Храниться загрязненная нефть будет уже на территории РоссииЗагрязненное хлоридами черное золото попало в трубопровод "Дружба" в апреле на территории Самарской области. По нему нефть идет на белорусские НПЗ и далее транзитом в Польшу и на Украину. Прокачка сырья по трубопроводу была остановлена.Чистая нефть по "Дружбе" поступила на российско-белорусскую границу уже 2 мая. "Укртранснафта" возобновила прием и прокачку российской нефти 11 мая, а словацкая Transpetrol — 22 мая. Минск при этом оценил ущерб НПЗ от некачественной нефти в 30 миллионов долларов. Вообще же убытки "Транснефти" из-за некачественного сырья могут достичь полмиллиарда долларов. По одной из версий грязную нефть в нефтепровод закачали, чтобы скрыть хищения на миллион.