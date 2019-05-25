Накануне заключительного тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге голкипер столичного ЦСКА и экс-вратарь сборной страны Игорь Акинфеев признался, что его кумиров в молодые годы был тренер национальной команды Станислав Черчесов, который также играл на позиции первого номера.

Накануне заключительного тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге голкипер столичного ЦСКА и экс-вратарь сборной страны Игорь Акинфеев признался, что его кумиров в молодые годы был тренер национальной команды Станислав Черчесов, который также играл на позиции первого номера.Кроме этого Акинфеев отметил, что за длинную карьеру – а он только за свой клуб провел рекордные 600 матчей, — ему пришлось выступать против очень сильных футболистов. Но лучшими он назвал египтянина Мохаммеда Салаха, аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.Говоря о состоянии своего клуба, который в нынешнем национальном первенстве впервые за много лет не попал в Лигу чемпионов и будет в следующем сезоне играть в Лиге Европы, Акинфеев отметил, что "когда девять человек уходит и еще больше приходит, это не может не сказаться на качестве футбола": "Кто-то посчитает, что это отмазки, отговорки, у нас люди горазды искать во всем негатив. Мне кажется, построить команду — это все равно что собрать машину. Если ты неправильно вставил одну деталь, она будет ехать плохо".По словам вратаря ЦСКА, в первые полгода в новом составе у армейцев были большие эмоции: "Все понимали, что надо показать себя с самой лучшей стороны, тем более были важные игры чемпионата, Лига чемпионов. Вторая, весенняя часть сезона… Наверное, можно было сыграть и лучше"."Психология — раз. Два — ребята растут, почти вся команда у нас от 19 до 23 лет, — цитирует Акинфеева официальный сайт ЦСКА. - Весну мы, если говорить прямо, провалили, это нехорошо, но объяснимо. Мы доверяем Виктору Михайловичу [тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, — прим. ред.], он доверяет нам. Мы старались, бились, но где-то что-то не получилось".