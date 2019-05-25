Транспортная прокуратура проведет проверку инцидента с самолетом SSJ-100. Самолет получил несколько десятков пробоин из-за того, что работники наземных служб забыли отцепить трос заземления.

Транспортная прокуратура проведет проверку после инцидента с самолетом SSJ-100, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя надзорного органа.Ранее сообщалось, что борт, летевший в пятницу рейсом Москва – Ижевск, получил несколько десятков пробоин фюзеляжа. Работники наземных служб забыли после подготовки ко взлету отсоединить трос заземления. Он и стал причиной инцидента. Самолет приземлился штатно, никто из пассажиров не пострадал. Борт на время расследования и ремонта отстранен от полетов.Накануне к доследственной проверке инцидента приступил Следственный комитет РФ.