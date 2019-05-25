Пятиминутное извержение вулкана Агунг на острове Бали вызвало сбои в авиасообщении. Сразу несколько авиарейсов отменили в международном аэропорту Денпасар из-за большого выброса лавы и пепла.

Пятиминутное извержение вулкана Агунг на острове Бали вызвало сбои в авиасообщении. Сразу несколько авиарейсов отменили в международном аэропорту Денпасар из-за большого выброса лавы и пепла.Агунг находится в 75 километрах от популярного города-курорта Кута, напоминает "Интерфакс". Пока о повышении уровня опасности из-за активности Агунга ничего не говорится, но в 1963 году его извержение унесло жизни более тысячи людей.