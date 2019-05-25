В Канаде официально оправдали вождя индейского племени Паундмейкера, осужденного 134 года назад колониальным правительством за участие в восстании в Саскачеване.

В Канаде официально оправдали вождя индейского племени Паундмейкера, осужденного 134 года назад колониальным правительством за участие в восстании в Саскачеване.В 1885 году вождь был приговорен к тюремному заключению. Через год его выпустили, но он почти сразу же он умер от заболевания легких.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня посетил могилу вождя и принес официальные извинения индейскому племени."В 2019 году мы признаем правду в его словах о том, что как лидер, как политический деятель и как миротворец он делал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей. Нам понадобилось 134 года, чтобы достичь этого поворотного момента — оправдания вождя Паундмейкера", — заявил Трюдо, передает ТАСС.В последние годы в Канаде набирает обороты переоценка исторических событий времен колонизации. Так, в 2018 году государственные власти принесли извинения индейскому племени из провинции Британская Колумбия за то, что более 150 лет назад их вожди были повешены.А городские власти Галифакса (провинция Новая Шотландия), чтобы окончательно примириться с местными индейцами, демонтировали статую основателя этого города Эдварда Корнуоллиса, так как в годы колонизации он стал виновником массовых убийств, объявив награду за индейские скальпы.