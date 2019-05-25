Бывшей жене Армена Джигарханяна не везет в последнее время. В апреле со скандалом отменили ее большой пасхальный концерт в Храме Христа Спасителя. А только что пришла новая неприятная новость – запланированный на 25 мая концерт в Большом зале московского Дома кино тоже отменен.

Бывшей жене Армена Джигарханяна не везет в последнее время. В апреле со скандалом отменили ее большой пасхальный концерт в Храме Христа Спасителя. А только что пришла новая неприятная новость – запланированный на 25 мая концерт в Большом зале московского Дома кино тоже отменен."Союз кинематографистов вынужден отменить ваше мероприятия в связи с предписанием МЧС России и проведением технической проверки зала", – письмо такого странного содержания получила Виталина Цымбалюк-Романовская.Договор аренды зала ей предложили расторгнуть, а арендую плату вернут в течении пяти дней.На входе в Дом кино появилось и объявление: "25 мая Большой зал закрыт по техническим причинам. Приносим извинения за доставленные неудобства".В самом Доме кино уверяют, что получили предписание "по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности", но выглядит это странно, как минимум.Во-первых, здание Дома кино на Васильевской было построено еще в 1968 году, но вопросы о безопасности возникли почему-то только в 2019-м. Во-вторых, МЧС никогда не проводит проверки по выходным. Да и о них за неделю в письменном виде уведомляют.Виталина Цымбалюк-Романовская про это хорошо знает, потому что сама работала директором в театре Армена Джигарханяна и в курсе всех тонкостей.Она уверена, что это все – происки врагов и завистников. Но сдаваться не собирается. "Эту песню не задушить, не убьешь, – прокомментировала она "Дни.ру" неприятную ситуацию. – Я не сдамся и все равно дам концерт в Москве. Может быть, даже в Кремлевском дворце".Напомним, что в программе "Люди с экрана", помимо Виталины Цымбалюк-Романовской и ее жениха Прохора Шаляпина, должны были участвовать Марина Девятова, Маргарита Быстрякова и Владимир Быстряков, а также оркестр Военно-музыкального училища имени генерала Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Планировалось, что прозвучат русские народные песни, сочинения советских и российских композиторов, фортепианные произведения Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева.