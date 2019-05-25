В честь дня рождения, который состоится совсем скоро – 31 мая, артистка готовит большой концерт. Ходят слухи, что для выступления Наташа
Королева купила платье девственности.
В честь дня рождения, который состоится совсем скоро – 31 мая, артистка готовит большой концерт. Ходят слухи, что для выступления Наташа
Королева купила "платье девственности".
Меж тем сама певица говорит, что все немного не так. На
сцену Наташа Королева выйдет в концертном наряде, дополняющем корону из
драгоценных ягод, а вот загадочное платье "невинности" она будет носить в реальной жизни.
"Нет, конечно. Но платье девственности я действительно нашла.
Буду ходить в реальной жизни. Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложе
своих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я – символ
юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро. К
счастью, платье "девственности" я нашла в одном из московских бутиков", -
рассказала Королева.
Поведала артистка и о короне. Оказывается, украшение еще
изготавливается. Занимается этим итальянское предприятие, на котором делают
свои вещи Дольче и Габбана и многие другие кутюрье. Изделие собирают вручную, и
состоять оно будет из драгоценных камней в форме ягод.
"Это мне дизайнер Татьяна Мельник решила сделать подарок.
Мне кажется, будет что-то фееричное", – рассказала .
Артистка похвасталась, что короны от этого же дизайнера есть
у Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. была очень рада такому
роскошному презенту.