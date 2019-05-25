В честь дня рождения, который состоится совсем скоро – 31 мая, артистка готовит большой концерт. Ходят слухи, что для выступления Наташа Королева купила платье девственности.

В честь дня рождения, который состоится совсем скоро – 31 мая, артистка готовит большой концерт. Ходят слухи, что для выступления НаташаКоролева купила "платье девственности".Меж тем сама певица говорит, что все немного не так. Насцену Наташа Королева выйдет в концертном наряде, дополняющем корону издрагоценных ягод, а вот загадочное платье "невинности" она будет носить в реальной жизни."Нет, конечно. Но платье девственности я действительно нашла.Буду ходить в реальной жизни. Понимаете, весной начинаешь ощущать себя моложесвоих лет, тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я – символюности целого поколения, то у меня это все происходит особенно остро. Ксчастью, платье "девственности" я нашла в одном из московских бутиков", -рассказала Королева.Поведала артистка и о короне. Оказывается, украшение ещеизготавливается. Занимается этим итальянское предприятие, на котором делаютсвои вещи Дольче и Габбана и многие другие кутюрье. Изделие собирают вручную, исостоять оно будет из драгоценных камней в форме ягод."Это мне дизайнер Татьяна Мельник решила сделать подарок.Мне кажется, будет что-то фееричное", – рассказала .Артистка похвасталась, что короны от этого же дизайнера естьу Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. была очень рада такомуроскошному презенту.