В Японии стартовал сезон большого ледового шоу Fantasy On Ice, в котором принимают участие российские фигуристы, включая олимпийских чемпионов Алину Загитову и Евгения Плющенко, чемпионок мира Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. Первый концерт прервало землетрясение.

В Японии стартовал сезон большого ледового шоу Fantasy On Ice, в котором принимают участие российские фигуристы, включая олимпийских чемпионов Алину Загитову и Евгения Плющенко, чемпионок мира Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву. Первый концерт прервало землетрясение.Шоу, которое проедет по всей Стране Восходящего солнца, стартовало в префектуре Тиба и здесь участники и зрители испытали на себе несколько подземных толчков, магнитудой свыше 5 баллов. Спектакль был приостановлен прямо во время проката Евгения Плющенко. После небольшого перерыва выступления фигуристов возобновились.