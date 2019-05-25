Госсекретарь США Майк Помпео отдал распоряжение об одобрении продажи вооружений странам Персидского залива - Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии - на сумму более 8 миллиардов долларов.

Госсекретарь США Майк Помпео отдал распоряжение об одобрении продажи вооружений странам Персидского залива — Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии — на сумму более 8 миллиардов долларов.Глава внешнеполитического ведомства США пояснил, что его решение соответствуют статье 36 Закона о контроле над экспортом вооружений, и сообщил, что поручил Госдепартаменту незамедлительно завершить работу над официальным уведомлением Конгресса США об ожидаемых поставках вооружений эти страны с целью сдерживания агрессии Ирана и построения партнерского потенциала самообороны, передает "Интерфакс".Статья 36 Закона о контроле над экспортом вооружений позволяет президенту США в случае экстренной необходимости заключать сделки по экспорту вооружений в интересах национальной безопасности и совершить их без согласования с Конгрессом, а лишь с одобрения госсекретаря США.Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу вооружений на сумму 2 миллиарда долларов Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, так как это может усугубить гуманитарный кризис в Йемене.