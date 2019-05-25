МИД РФ еще раз отметил, что в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива не может применяться Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. В ходе последующего арбитражного разбирательства, на котором настаивает Украина, российская сторона намерена продолжить отстаивание этой позиции. Российские дипломаты призвали украинскую сторону действовать именно так впредь.

МИД РФ прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП), касающееся инцидента в Керченском проливе. Реакция внешнеполитического ведомства размещена на официальном сайте.Оглашение решения МТМП о предписании временных мер по иску Украины состоялось 25 мая в немецком Гамбурге. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала.МИД РФ еще раз отметил, что в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива не может применяться Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Это неоднократно отмечала российская сторона. В ходе последующего арбитражного разбирательства, на котором настаивает Украина, российская сторона намерена продолжить отстаивание этой позиции. Российские дипломаты призвали украинскую сторону "действовать именно так впредь".Ранее в субботу Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в прошлом году за нарушение государственной границы, позволить им вернуться на родину и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.