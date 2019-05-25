Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.

Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения.Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.С самого утра артистка принимает поздравления от близких. МужКристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов, скорее всего, первым чествовал любимую.Супруг знаменитости говорил в интервью, что редко ошибаетсяс выбором подарка, так как Кристина заранее говорит, что хотела бы получить. Орбакайтепредпочитает полезные презенты, например, массажное кресло или билеты наконцерт. Если же певица по каким-то причинам не делает заказ, то Михаилпокупает ей ювелирные украшения.Каждый день рождения Земцов преподносит Орбакайте большойбукет ирисов – это любимые цветы артистки. Эта традиция не прерывается ужемного лет.Кристина Орбакайте обожает свой день рождения. 25 мая у артисткиассоциируется с детством. В этот день все школьники слышали последний звонок ирадовались началу летних каникул. По словам артистки, накануне праздника онавсегда видит легкие и светлые сны.признавалась, что желания, которые она загадывает,задувая свечи на именинном торте, чаще всего сбываются. Например, отмечая40-летие, звезда попросила вселенную подарить ей дочь. Мольбабыла услышана – менее чем через год она родила третьего ребенка – девочкуКлавдию. Об этом сообщает .