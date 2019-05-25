Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения.
Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.
Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения.
Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.
С самого утра артистка принимает поздравления от близких. Муж
Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов, скорее всего, первым чествовал любимую.
Супруг знаменитости говорил в интервью, что редко ошибается
с выбором подарка, так как Кристина заранее говорит, что хотела бы получить. Орбакайте
предпочитает полезные презенты, например, массажное кресло или билеты на
концерт. Если же певица по каким-то причинам не делает заказ, то Михаил
покупает ей ювелирные украшения.
Каждый день рождения Земцов преподносит Орбакайте большой
букет ирисов – это любимые цветы артистки. Эта традиция не прерывается уже
много лет.
Кристина Орбакайте обожает свой день рождения. 25 мая у артистки
ассоциируется с детством. В этот день все школьники слышали последний звонок и
радовались началу летних каникул. По словам артистки, накануне праздника она
всегда видит легкие и светлые сны.
признавалась, что желания, которые она загадывает,
задувая свечи на именинном торте, чаще всего сбываются. Например, отмечая
40-летие, звезда попросила вселенную подарить ей дочь. Мольба
была услышана – менее чем через год она родила третьего ребенка – девочку
Клавдию. Об этом сообщает .